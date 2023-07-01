Іспанія надасть Україні додатково 4 танки Leopard і бронетранспортери

Іспанія незабаром поставить Україні додатково 4 танки Leopard, бронетранспортери та мобільний польовий шпиталь.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Іспанія незабаром поставить нову важку техніку для допомоги у війні, зокрема 4 танки Leopard та бронетранспортери. Ми також поставимо портативний польовий шпиталь з хірургічним обладнанням. Цей елемент має посилити спроможність України надавати допомогу пораненим військовим та цивільним поблизу лінії фронту”, – заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції у Києві.

Він також зазначив, що за останні місяці в Іспанії надали різного роду допомогу більш як 650 громадянам України, багато з них були поранені у боях.

“Я також радий повідомити, що після наших двосторонніх перемовин під час мого останнього візиту до Києва українські терапевти вже проходять підвищення кваліфікації в місті Сарагоса. Вони вивчають сучасні методи лікування та застосування протезів”, – зазначив прем’єр-міністр Іспанії.

За його словами, ще більше фахівців будуть прибувати до Іспанії протягом кожних наступних трьох тижнів для проходження підготовки. Вони зможуть якісніше надавати лікування та реабілітацію

Зазначимо, в кінці квітня міністерка оборони Іспанії повідомила, що перші 6 із 10 іспанських танків Leopard для України прибули на борту транспортного судна до Польщі.

Нагадаємо, також сьогодні, 1 липня, Санчес підписав разом із Зеленським спільну декларацію. Зокрема, Іспанія підтримує створення Ради Україна-НАТО і вступ України до ЄС, а також підтримує Формулу миру Зеленського і притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців.

Крім того, під час сьогоднішнього візиту до Києва прем'єр Іспанії Санчес оголосив про новий пакет допомоги Україні на 55 млн євро. Це його другий візит та виступ у Раді цього року.