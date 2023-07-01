ГоловнаСуспільствоВійна

Графіка навчання українських пілотів на F-16 ще немає, - Зеленський

Деякі партнери зволікають.

Графіка навчання українських пілотів на F-16 ще немає, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Графіка навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16 наразі ще немає.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом у Києві.

«Ми домовились, дотиснули, що в нас є коаліція країн, які готові розпочати тренування для українських пілотів (на F-16 – ред.). Графіка тренувальних місій немає. Я вважаю, що деякі партнери з цим затягують. Для чого вони це роблять, мені невідомо», – сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

18 червня речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння цих літаків, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies