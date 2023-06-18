Офіцери бойового управління вже почали навчатися з F-16, - Ігнат

Навчальні курси для українських офіцерів в рамках міжнародної авіаційної коаліції вже розпочались, але пілоти ЗСУ для опанування F-16 поки не виїхали.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Наших пілотів вже "відправляють" вчитися кожен день. Списки дивлюся, хто ж поїхав. Дзвоню. Нє, на місці", - сказав він.

Він зазначив, що рішення про навчання прийнято, але відправка наших пілотів ще очікується.

"Не все так просто. Є різні навчальні тренувальні бази. Можливо, що буде одна основна, решта допоміжні, тому що крім пілотів є інші авіаційні фахівці, яких потрібно навчати. Якщо країна, яка не має на озброєнні F-16 може надати свою базу для початкової підготовки, то чому б ні. Можна розглядати різні варіанти. Цим саме й займається керівництво наше - їздить по різних країнах, зустрічається з колегами і вивчають різні авіаційні бази. Тому що нам потрібно все робити доволі швидко, водночас і якісно", - прокоментував Ігнат.

За його словами, українські авіаційні фахівці вже навчаються, і вже не перший тиждень.

"Йдеться про офіцерів бойового управління, які проходять певні курси", - зазначив речник.

Нагадаємо, що влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння цих літаків, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

А міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 вже цього літа.