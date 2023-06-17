Данія передасть Україні винищувачі F-16 тоді, коли це дозволять США

Влада Данії готова передати Україні винищувачі F-16, однак за умови схвалення США, які виготовляють ці літаки.

Про це заявив в.о міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, повідомляє Radio 4.

"Україні потрібні літаки. Більше, ніж будь-коли, якщо вони хочуть виграти свою боротьбу. Це стосується і данських винищувачів F-16", – сказав Поульсен.

Данія має 43 винищувачі F-16, 30 з яких активно використовуються. Однак зараз Данія замінює F-16 на більш сучасні винищувачі F-35.

Раніше Поульсен запропонував організувати навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 на території Данії.

Нагадаємо, що навчання українських пілотів на винищувачах F-16 може зайняти 6 місяців, але наразі зарано говорити про точні строки постановки на озброєння цих літаків, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Партнери України планують до липня затвердити програму з навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16. Резніков повідомив, що отримав зобов’язання від союзників про початок навчань для українських пілотів на винищувачах. Спочатку навчання почнуть на F-16, цей процес очолять Нідерланди і Данія, а згодом приєднаються інші держави.

Днями міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що українські пілоти можуть розпочати навчання на F-16 вже цього літа.