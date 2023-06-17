Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі.

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту.

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються.

Оновлено. За уточненими даними Харківської ОВА, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів. У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що минулої доби у селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний.