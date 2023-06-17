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На Харківщині росіяни обстріляли цивільне авто, двоє людей загинули (оновлено)

В автомобіль влучила протитанкова керована ракета.

На Харківщині росіяни обстріляли цивільне авто, двоє людей загинули (оновлено)
Фото: Олег Синєгубов

Окупанти обстріляли село Гур‘їв Козачок, що в Богодухівському районі. 

Про це у Телеграм написав керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Протитанкова керована ракета росіян влучила у цивільний автомобіль, який рухався у напрямку населеного пункту. 

За попередніми даними, в автомобілі знаходилися 4 людини, які загинули на місці. Деталі встановлюються. 

Оновлено. За уточненими даними Харківської ОВА, внаслідок прямого влучання окупантів із ПТКР «Корнет» загинули 2 жителів селища Золочів. У автомобілі перебували 52-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами.

Фото: Олег Синєгубов

Нагадаємо, що минулої доби у селищі Дворічна Куп'янського району внаслідок російського обстрілу отримав поранення 36-річний цивільний.

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