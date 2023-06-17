На Таврійському напрямку росіяни втратили за добу понад п'ять рот, - генерал Тарнавський

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали тут 1794 вогневих завдання.

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На Таврійському напрямку росіяни втратили за останню добу вбитими і пораненими понад п'ять рот.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія”, бригадний генерал Олександр Тарнавський.

Також було знищено та пошкоджено 88 одиниць військової техніки противника. "Зокрема вертоліт Ка-52, 11 танків, 20 одиниць БМП, 2 БТР, 3 гаубиці 2А65 “Мста-С”, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Shahed-136”, БпЛА “Орлан-10”, БМ-21 “Град”, РЕБ “Житель”, 4 САУ “Акація”, САУ “Гвоздика”, система залпового вогню “Солнцепьок”, - додав Тарнавський.

Командувач підкреслив, що українські бійці знищили п'ять місць зберігання боєприпасів росіян.

"Активна робота Сил оборони триває. Є успіхи та просування наших сил", - додав Тарнавський.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували ще 670 російських окупантів.

Також напередодні наші бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.