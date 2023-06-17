На Одещині заборонили купання в морі та вилов риби

В Одеській області забороняється купання в морі, а також вилов риби і морепродуктів у відкритих водоймах.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

"За результатами лабораторних досліджень проб води з обʼєктів навколишнього середовища, за останній тиждень виділені збудники інфекційних хвороб, зокрема сальмонела, рота- астравіруси, холероподібні вібріони, яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин", - зазначено в повідомленні.

Крім того, індекс кишкової палички значно перевищує нормативні вимоги.

"Наявність всіх перерахованих біологічних патогенів у воді відкритих водойм Одеської області, зокрема Чорному морі, Білгород-Дністровському лимані та р.Дунай, створює реальну загрозу життю та здоров'ю населення. Тому категорично заборонено купання у морі, вилов риби та морепродуктів у відкритих водоймах (річкові та морські місця). Також необхідно утриматися від вживання риби та морепродуктів невідомого походження", - наголошують у міськраді.

Раніше повідомлялось, що в трьох пробах води, взятих в Одеському районі, виявили сальмонелу та кишкову інфекцію. Ці проби були взяті на пляжі Ланжерон, у місті Чорноморськ і 16-тій станції Великого Фонтану.