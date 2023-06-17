Артилеристи знищили спостережний пункт окупантів

Також ліквідовано два безпілотники і три гармати.

Українські артилеристи на півдні знищили спостережний пункт росіян.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Військові зазначили, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

За добу захисники на півдні України ліквідували 10 окупантів, 2 ударних безпілотники ворога, 3 великокаліберні гармати та 17 одиниць автобронетехніки. Також артилеристи знищили переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів.

Нагадаємо, що 16 червня, українські бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.