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Артилеристи знищили спостережний пункт окупантів

Також ліквідовано два безпілотники і три гармати.

Артилеристи знищили спостережний пункт окупантів
Фото: Скрін з відео

Українські артилеристи на півдні знищили спостережний пункт росіян.

Про це повідомляє ОК "Південь".

Військові зазначили, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вести контрбатарейну боротьбу.

За добу захисники на півдні України ліквідували 10 окупантів, 2 ударних безпілотники ворога, 3 великокаліберні гармати та 17 одиниць автобронетехніки. Також артилеристи знищили переобладнаний човен та спостережний пункт окупантів.

Нагадаємо, що 16 червня, українські бійці знищили на Донецькому напрямку російський вертоліт.

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