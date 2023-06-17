На Херсонщині знижується рівень води, ще затоплено 11 населених пунктів на правому березі

Станом на 8:00 17 червня на річці Дніпро у створі поста "Херсон" фіксують поступове зниження рівня води - він становить 1,09 м.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС підтопленими залишаються 11 населених пунктів (1509 будинків) на правому березі Дніпра та 17 населених пунктів на тимчасово окупованій території.

Всього в області евакуювали 2782 осіб. Вдалося врятувати 716 людей (зокрема, 30 дітей та 40 маломобільних осіб).

працюють 14 евакуаційних пунктів.

Рятувальники відкачали понад 22 тисяч тонн води з 88 будинків та підвалів.

Нагадаємо, поліція виставила понад 80 спостережних постів на Херсонщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині та Запоріжжі для безпеки людей у місцях, де відійшла вода та оголилися великі болотисті ділянки.

Уряд на виїзному засіданні на Херсонщині ухвалив рішення виділити понад 980 млн гривень із Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на виплати компенсацій за пошкоджені та зруйновані внаслідок повені будинки в області.