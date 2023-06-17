Командування окупантів вирішило евакуйовувати до РФ лише поранених офіцерів

Російське командування встановило новий порядок лікування поранених військовослужбовців РФ.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Тепер до Росії вивозитимуть лише поранених офіцерів. А ось сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.
"Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - додали у Генштабі ЗСУ.
Таким чином загарбники намагаються приховати всіма способами великі втрати.
Нагадаємо, в Україні за два тижні ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії. А Міноборони Британії повідомляло, що внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.
Станом на 17 червня українські військові ліквідували орієнтовно 219170 окупантів.