Командування окупантів вирішило евакуйовувати до РФ лише поранених офіцерів

Сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

Російське командування встановило новий порядок лікування поранених військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Тепер до Росії вивозитимуть лише поранених офіцерів. А ось сержантський та рядовий склад, незалежно від важкості та складності поранення, підлягає лікуванню на тимчасово захоплених територіях України.

"Для забезпечення виконання цього рішення загарбники збільшують кількість ліжкомісць у місцях, які використовуються ними у якості військових шпиталів", - додали у Генштабі ЗСУ.

Таким чином загарбники намагаються приховати всіма способами великі втрати.

Нагадаємо, в Україні за два тижні ліквідували дев'ять офіцерів РФ, ще трьох вбили у Росії. А Міноборони Британії повідомляло, що внаслідок удару 12 червня на півдні майже напевно загинув генерал-майор армії РФ Сергій Горячов.

Станом на 17 червня українські військові ліквідували орієнтовно 219170 окупантів.