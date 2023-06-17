​За минулу добу на чотирьох напрямках відбулися 36 бойових зіткнень, - Генштаб ЗСУ

Також українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках минулої доби відбулися 36 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також українські воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та сім розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. А підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу противника, п'ять артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби та ще два важливих об’єкти противника.

Водночас окупанти за добу завдали 33 авіаційних удари та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті станом на 6.00 17 червня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;

та напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін; на Сіверському та Слобожанському росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині;

та росіяни завдали авіаударів по населених пунктах Могриця Сумської області та Бударки на Харківщині. Здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка, Костобобрів і Грем'яч Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Чуйківка, Соснівка, Старикове, Бояро-Лежачі, Старі Вирки, Басівка, Степок, Краснопілля, Велика Писарівка Сумської області, а також Уди, Червона Зоря, Глибоке, Липці, Зелене, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бочкове та Мала Вовча на Харківщині; на Куп’янському артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині;

артилерійських і мінометних обстрілів окупантів зазнали Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське на Луганщині; на Лиманському загарбники завдали авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької;

загарбники завдали авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне і Серебрянка - Донецької; на Бахмутському противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне;

противник завдав авіаударів в районах Білої Гори та Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка та Південне; на Авдіївському росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдали авіаудару Авдіївки. Також здійснили артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії в районах Степового та Авдіївки. Біля останньої завдали авіаудару Авдіївки. Також здійснили артилерійські обстріли Веселого та Карлівки Донецької області; на Мар’їнському українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області;

українські захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки та Побєди. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Максимільянівка та Костянтинівка Донецької області; на Шахтарському росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області;

росіяни проводили наступальні дії у напрямках Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мали. Завдали авіаційних ударів в районах Пречистівки, Золотої Ниви та Благодатного. Здійснили обстріли населених пунктів Вугледар, Времівка, Сторожеве, Новосілка та Новопіль Донецької області; на Запорізькому та Херсонському окупанти обороняються. Обстріляли Ольгівське, Полтавку, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Чарівне, Білогір’я, Новоданилівку, Новоандріївку, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Зміївку, Шляхове, Берислав, Козацьке, Інженерне, Зеленівку, Садове, Антонівку, Білозерку, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Нагадаємо, під час російської атаки 16 червня протиповітряна оборона України збила, за попередніми даними, 12 ракет. Також було знищено два розвідувальних безпілотника.

У Міноборони повідомили, що майже на усіх ділянках і напрямках, де українські підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх і поступово просуваються вперед - до двох кілометрів на кожному напрямку станом на зараз.