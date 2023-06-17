Україна не може домовитися із Угорщиною стосовно повернення українських військовополонених, - Лубінець

Україна досі не може сконтактувати із угорським омбудсменом у справі повернення українських військовополонених.

Про це розповів уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець.

“Угорська сторона не вийшла на наш Офіс. Я особисто виступав ініціатором комунікації з омбудсманом Угорщини. Ми навіть напрацьовували його окрему поїздку до України. І це завершилося нічим", - сказав Лубінець.

Він зазначив, що метою Угорщини у цій справі є підігравання росіянам. Мовляв, Угорщина хоче показати, що росіяни готові повертати Угорщині громадян України.

Також Дмитро Лубінець наголосив, що вдалось ідентифікувати всіх українських військовополонених, але наразі цю інформацію не можна розголошувати.

До українських полонених поки не допускають українського посла. Більше того, угорці не встановлюють контакт з Україною, як зі суб'єктом справи.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".

В свою чергу, український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. МЗС дізнався про передачу Будапешту одинадцяти українців угорського походження із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.