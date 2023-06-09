​Україна не знала про передачу Угорщині українських полонених з Росії, - МЗС

Із цього приводу до міністерства запросили тимчасового повіреного Угорщини - для "предметної розмови".

Україна не знала про передачу Угорщині українських полонених з Росії.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту одинадцять українців угорського походження", - повідомив Ніколенко.

Він підкреслив, що звільнення українських військовополонених – це "завжди гарна новина" і що "Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому".

Через ситуацію з полоненими до МЗС України нині запросили тимчасового повіреного Угорщини для "предметної розмови".

"Українська сторона передала звернення надати детальну інформацію про наших громадян та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися із їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу. Під час зустрічі окремо наголосили на необхідності координації взаємодії із таких чутливих питань, як звільнення військовополонених", - додав речник МЗСУ.

Нагадаємо, нині віцепрем'єр-міністр Угорщини Жолт Шем'єн заявив, що Російська православна церква передала країні групу українських військовополонених із Закарпаття. Одним з посередників мала виступити благодійна організація Мальтійська служба допомоги Суверенного Ордену Госпітальєрів.

Раніше у прес-службі РПЦ опублікували заяву про те, що "передача відбулася на прохання угорської сторони".