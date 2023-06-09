Росіяни планують “евакуацію” з півночі Криму, – ЦНС

Окупанти проводять заходи з підготовки переміщення населення та викрадення матеріально-культурних цінностей.

Росіяни віддали розпорядження окупаційним адміністраціям на півночі тимчасово окупованого півострова щодо підготовки “евакуації”.

Про це повідомляє Центр нацонального спротиву із посиланням на місцеве підпілля.

“Відтак були віддані вказівки щодо списку населення на примусову “евакуацію” вглиб півострова або на територію РФ. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, відповідна підготовка вже відбулась у м. Армянськ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також першочергово вивезуть представників окупаційних адміністрацій та їхні сім’ї, також техніку та документи. Водночас росіяни вимагають списки матеріально-культурних цінностей, які вони планують викрасти до РФ.

Нагадаємо, міністр оборони Британії допускає деокупацію Криму Україною вже цього року. Зокрема, Бен Воллес зауважує нестачу зброї та техніки у російських окупантів.