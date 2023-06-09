Унаслідок підриву на ворожій міні у Чернігівській області загинув поліцейський

Сьогодні вранці на прикордонні у Чернігівській області на міні підірвався автомобіль. Загинув 39-річний поліцейський Олексій Жовтик. У нього залишилися троє дітей.

Про це повідомляє у Facebook Поліція Чернігівщини.

Згідно з повідомленням, старший сержант відділення поліції №2 (селище Ріпки) Чернігівського райуправління поліції Олексій Жовтик із колегою були не на службі. Вони їхали власним автомобілем та наїхали на міну на прикордонні.

“39-річний Олексій Жовтик загинув на місці. Його колега зазнав травм і був госпіталізований”, – йдеться у повідомленні.

У загиблого поліцейського залишилося троє неповнолітніх дітей.

Фото: Поліція Чернігівської області

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