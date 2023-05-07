Піротехніки ДСНС загинули на Херсонщині внаслідок скидання вибухівки ворожим безпілотником

У Херсонській області група піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій загинула внаслідок скидання вибухівки з російського безпілотника.

Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Facebook.

Зазначається, що Правоохоронці розпочали розслідування. Провадження відкрите за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними, 6 травня російські військові скинули з безпілотника вибуховий предмет на піротехнічну групу, яка працювала біля населеного пункту. На місці події виявлені шестеро загиблих. Усі вони працівники ДСНС. Ще двоє співробітників служби з тяжкими травмами доставлені в лікарню. Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією РФ.

Нагадаємо, росіяни регулярно обстрілюють звільнену територію Херсонщини. Під атаками окупантів перебувають цивільні об’єкти, гинуть мирні жителі. Кілька днів тому в області оголосили триденну жалобу за вбитими військовими РФ людьми під час масованих обстрілів 3 травня.