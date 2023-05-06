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Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району поранені семеро людей

Пошкоджені приватні будинки, будівля ліцею, промислове підприємство.

Унаслідок ворожих обстрілів Нікопольського району поранені семеро людей
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні вдень ворог вісім разів обстріляв Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки травмовані семеро людей.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської міської ради Микола Лукашук.

Згідно з повідомленням, по Нікополю ворог гатив з “Градів” та важкої артилерії. П'ятеро чоловіків віком від 44 до 60 років дістали поранення. Четверо з них госпіталізовані, один постраждалий лікуватиметься вдома. У місті понівечені 14 приватних будинків і 13 господарських споруд, газогони, промислове підприємство. Пошкоджень зазнала й одна будівля, що не експлуатується.

Фото: Сергій Лисак

"Ще три громади району (Марганецька, Мирівська, Покровська) потрапили під вогонь з важкої артилерії. В останній внаслідок обстрілів постраждала 63-річна жінка, вона у лікарні. Пошкоджені будівля ліцею, півдесятка приватних будинків, господарська споруда, електромережі", – написав Лукашук.

Надвечір окупанти з “Градів” знову вдарили по Мирівській громаді. Попередньо відомо, що поранено одного чоловіка 43 років. Понівечено два житлові будинки, господарську споруду, авто. Деталі уточнюються. Інші райони Дніпропетровщини ворожих атак не зазнали.

Фото: Сергій Лисак

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Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські окупанти спрямували на Дніпропетровщину безпілотники. Всі чотири “Шахеди” збили військові повітряного командування “Схід”. 

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