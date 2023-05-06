Окупанти продовжують грабувати українців та розкрадати підприємства на захоплених територіях, - Генштаб

Зокрема, нещодавно в Енергодарі окупанти пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10".

Окупанти продовжують грабувати українців та розкрадати підприємства на захоплених територіях.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях”, - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання.

Нагадаємо, росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.