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Окупанти продовжують грабувати українців та розкрадати підприємства на захоплених територіях, - Генштаб

Зокрема, нещодавно в Енергодарі окупанти пограбували підприємство "Електропівденмонтаж-10". 

Окупанти продовжують грабувати українців та розкрадати підприємства на захоплених територіях, - Генштаб
Фото: armyinform.com.ua

Окупанти продовжують грабувати українців та розкрадати підприємства на захоплених територіях. 

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 

“Російські окупанти не перестають грабувати громадян України та підприємства на тимчасово захоплених територіях”, - йдеться в повідомленні. 

Зокрема, в Енергодарі, станом на 5 травня, на території підприємства "Електропівденмонтаж-10" не лишилось жодного легкового автомобіля. Розграбовано склад, а також вивезено станкове обладнання.

Нагадаємо, росіяни примусово вивозять дітей з окупованих районів Запорізької області. Багато жінок і дітей вивезли на непрацюючі бази відпочинку в Кирилівці та Бердянську. Також забирали дітей у батьків, людям по селах довелося ховати їх.

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