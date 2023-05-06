Президент зазначив, що світ вважав державу-зло, Росію, нездоланною. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто незламне зло.

Президент Володимир Зеленський привітав українських військових з Днем піхоти і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.

“Сьогодні Україна відзначає хоробрість та силу воїнів-піхотинців – те, що дає нашій державі найвагоміший результат, незламність нашої оборони. Велика честь сьогодні вітати вас з Днем піхоти, це честь для мене щодня представляти у відносинах зі світом зокрема таких наших воїнів, якими є наші піхотинці, – взірцеву українську хоробрість, взірцеву українську стійкість”, - сказав президент.

Він зазначив, що держава стоїть міцно, бо українські піхотинці воюють гідно – разом із усіма українськими силами оборони та безпеки.

“Світові не просто позбутися багатолітніх ілюзій про Росію. Держава-зло зробила дуже багато, щоб світ вважав нібито це зло нездоланне. Але українці, українські воїни, українські воїни-піхотинці демонструють, як долається це начебто незламне зло”, - сказав президент.

З нагоди Дня піхоти Президент України вручив державні нагороди. Зокрема, найвище звання Герой України з врученням ордена «Золота зірка» присвоєно командиру 56-ї окремої механізованої бригади полковнику Сергій Сірченко.

Полковник брав участь у заходах зі стримування збройної агресії в Луганській та Донецькій областях з 2014 по 2018 роки. У день повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого організував ефективну розвідку, що дозволило забезпечити надійну оборону в зоні відповідальності бригади.

Виконував низку бойових завдань у Запорізькій області, на Донеччині, зокрема у Вугледарі, Бахмуті та Бахмутському районі.

Також Глава держави передав «Золоту зірку» донці командира мотопіхотної роти капітана Валерія Глєбова, якого удостоєно звання Героя України посмертно.

Валерій Глєбов був учасником АТО та ООС з 2015 по 2021 роки. Особисті та професійні якості командира дозволяли його підрозділу утримувати ділянку фронту на Ізюмському напрямку, а також проводити наступальні дії. Згодом його підрозділ вдало організував оборону на Бахмутському векторі. Капітан загинув наприкінці листопада 2022 року в м. Бахмут, де під час мінометного обстрілу отримав поранення, несумісні з життям.

Нагороди з рук Президента також отримали ще 14 військовослужбовців – бійці були відзначені орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За військову службу Україні» і «Захиснику Вітчизни».

Крім того, почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали три військові частини Сухопутних військ ЗСУ: 10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс», 14-та окрема механізована бригада імені князя Романа Великого та 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада. Глава держави вручив командирам військових частин стрічку до їхніх бойових прапорів.

У відповідь командир 10-ї ОГШБ подарував Президентові шеврон і планкетку його бригади.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і командувач Сухопутними військами Олександр Сирський привітали військових із Днем піхоти.

День піхоти установлений 19 квітня 2019 року указом президента України Петра Порошенка з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.