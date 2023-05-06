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Окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі

У березні 2022 року у драмтеатрі Маріуполя від російських бомбардувань загинули сотні людей.

Окупанти скидають сміття на руїни театру в Маріуполі
Фото: Петро Андрющенко

Окупанти скидають сміття з паркових урн на руїни драматичного театру в Маріуполі.

Про це повідомив у Телеграм радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

«Окупанти перетворили руїни Драмтеатру на сміттєзвалище. Буквально. Тепер всередині щоденно скидають сміття після прибирання урн та території театрального скверу. Кожного разу, коли здається, що знущання над пам’яттю вбитих маріупольців дійшло до дна, русня відштовхується та пробиває його», – зазначив Андрющенко.

Фото: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко

Нагадаємо, що 16 березня 2022 року російські війська завдали авіаудару по театру, який перетворив будівлю на руїни. Українська влада кваліфікувала це як військовий злочин. 25 березня 2022 року офіційний представник влади Маріуполя підтвердив, що в результаті нападу загинули приблизно 300 людей.

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Раніше Андрющенко показав, на що окупанти перетворили металургійний завод "Азовсталь".

Також Андрющенко оприлюднив свіжі фото з тимчасово окупованого росіянами міста. 

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