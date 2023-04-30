Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
Україна готує екіпажі на байдарках для контрнаступу, - Bild
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
ПВК "Вагнер" через якийсь короткий час перестане існувати, - Пригожин
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
"Skynex". Наступний технологічний рівень для ЗСУ
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі дві доби фіксують рух техніки росіян
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Німецькі САУ PzH 2000 вже нищать ворожу арту на полі бою, - Генштаб
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
Росія хоче судити 14-річну дівчинку, яка була вивезена до РФ
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
У Слов’янську та Краматорську пролунали вибухи
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
Чи відбудеться суд над Путіним, або Сценарії закінчення війни для Росії
ГоловнаСуспільствоВійна

"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя

У місті високі ціни на продукти.

"Всюди бруд, розруха та розгубленість": Андрющенко оприлюднив фото з окупованого Маріуполя
Фото: Петро Андрющенко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив свіжі фото з тимчасово окупованого росіянами міста. 

У своєму Телеграм він розповів, що з міста повернулась його знайома, яка їздила вивозити звідти батьків. 

Андрющенко оприлюднив коментар самої жінки з Маріуполя: "Була у Маріуполі нещодавно, привезла трохи фото з рідного міста. Це про те, що хтось каже, що місто оживає.... Всюди бруд, розруха та у місцевих на обличчях лише розгубленість та відчуженість. Всюди обличчя таджиків та приїжджих, високі ціни на продукти. З людьми розмовляла і можу сказати, що далеко не всі, хто там залишився, підтримують "руський мир".

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі на Новотроїцькому кладовищі знайшли нові масові поховання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies