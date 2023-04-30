Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив свіжі фото з тимчасово окупованого росіянами міста.

У своєму Телеграм він розповів, що з міста повернулась його знайома, яка їздила вивозити звідти батьків.

Андрющенко оприлюднив коментар самої жінки з Маріуполя: "Була у Маріуполі нещодавно, привезла трохи фото з рідного міста. Це про те, що хтось каже, що місто оживає.... Всюди бруд, розруха та у місцевих на обличчях лише розгубленість та відчуженість. Всюди обличчя таджиків та приїжджих, високі ціни на продукти. З людьми розмовляла і можу сказати, що далеко не всі, хто там залишився, підтримують "руський мир".

Нагадаємо, що у захопленому Маріуполі на Новотроїцькому кладовищі знайшли нові масові поховання.