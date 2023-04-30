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Головне за ніч. Неділя, 30 квітня

58 відбитих атак противника, бої за Бахмут та Мар’їнку, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Головне за ніч. Неділя, 30 квітня
САУ PzH 2000
Фото: скріншот відео

Україна досягла певного прогресу в питанні отримання від західних партнерів сучасних винищувачів F-16, в ефірі телемарафону заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Прогрес є. Ми маємо чіткі сигнали від деяких країн про те, що вони готові розпочати підготовку українських пілотів на F-16", – сказав він.

За словами керівника МЗС, питання надання Україні західних винищувачів детально обговорювалося також під час візиту очільників МЗС семи європейських країн у Одесу 28 квітня.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 30 квітня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу російська армія втратила 470 військових. З початку вторгнення Збройні сили України ліквідували 190510 окупантів. Також РФ позбулася 2 танків, 5 бойових броньованих машин, 4 дронів та 6 артилерійських систем.

Про інші втрати противника – в новині.

Сьогодні зранку, о 06:45, російська армія вдарила по центру Куп’янська Харківської області, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджено приватний будинок, гаражі, сталися пожежі. Знищено 4 автомобіля.

“На щастя, обійшлося без постраждалих”, − зазначив голова облдержадміністрації.

Вночі і зранку ворог завдав 9 ударів по прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 57 вибухів.

Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Білопільська, Дружбівська територіальні громади.

Більше інформації – в нашій новині.

Херсонську область російська армія за суботу обстріляла 27 разів, випустивши 135 снарядів з важкої артилерії, танків, "Градів" та БПЛА, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

По Херсону ворог завдавав удари двічі. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула, ще одна дістала поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 71 особу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!

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