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Російським кораблям зараз буде безпечніше на бойовому чергуванні, ніж у Севастополі, − Братчук

Ворог боїться і знає, що у нас є відповідні засоби вогневого ураження.

Російським кораблям зараз буде безпечніше на бойовому чергуванні, ніж у Севастополі, − Братчук
Фото: Анна Стешенко

Російським кораблям зараз буде трохи безпечніше перебувати на бойовому чергуванні, ніж у бухтах в Севастополі.

Про це заявив голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Він зазначив, що ворог боїться і знає, що у нас є відповідні засоби вогневого ураження.

“Вони зараз будуть проситися виходити на бойове чергування, бо це, мабуть, трошечки безпечніше, ніж знаходитися у бухтах тимчасово окупованого Севастополя. Хоча та сама “бавовна” має риси “зростати” і в морській воді”, − наголосив він.

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Нагадаємо, внаслідок вибуху на нафтобазі у Севастополі 29 квітня знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність − близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначались для потреб Чорноморського флоту РФ.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що к Севастополі після цього поширились панічні чутки про нездатність російської протиповітряної оборони забезпечити безпеку власних стратегічних об’єктів. 

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