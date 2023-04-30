Сили оборони збили чотири ворожі дрони і вдарили по живій силі РФ

Українська авіація за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники збили два ворожі безпілотники “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один дрон невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Нагадаємо, минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.