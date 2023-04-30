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Сили оборони збили чотири ворожі дрони і вдарили по живій силі РФ

Українська авіація за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії. 

Сили оборони збили чотири ворожі дрони і вдарили по живій силі РФ
Фото: Поліція Херсонської області

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала три удари по районах зосередження особового складу російської армії. 

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також наші захисники збили два ворожі безпілотники “Shahed”, один розвідувальний “Орлан-10” та ще один дрон невстановленого типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

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Нагадаємо, минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

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