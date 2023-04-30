ЗСУ відбили вчора 58 атак ворога, в епіцентрі Бахмут та Мар’їнка, − Генштаб

Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Розпочалася чотириста тридцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Минулої доби противник завдав 7 ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках − протягом минулої доби було відбито 58 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по Галаганівці та Леонівці; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Заріччя, Єліне, Тимоновичі, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Українське, Середина-Буда Стукалівка, Іскрисківщина, Шпиль, Волфине, Юнаківка і Могриця Сумської області, а також Червона Зоря, Гоптівка, Красне, Тернова, Вовчанськ, Вовчанські Хутори та Нестерне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Строївка, Кам’янка, Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки. Артилерійських обстрілів зазнали Невське Луганської області та Новосадове, Торське, Білогорівка, Верхньокам’янське і Роздолівка - Донецької.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського та Предтечиного. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Біла Гора, Олександро-Шультине, Диліївка, Північне, Торецьк, Шуми, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі населених пунктів Авдіївка та Первомайське Донецької області, успіху не мав. Обстріляв Новокалинове, Авдіївку, Карлівку, Водяне та Первомайське.

На Мар’їнському напрямку відбито атаки противника в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Окрім того, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Парасковіївка.

На Шахтарському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Богоявленку, Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку, Шахтарське та Велику Новосілку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Обстріляв, зокрема, Времівку, Новосілку, Новопіль, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Білогір'я, Малу Токмачку, Новоданилівку, Новоандріївку та Кам’янське на Запоріжжі та Гаврилівку, Зміївку, Берислав, Козацьке, Іванівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське, Кізомис і Херсон.