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Головне за день. Субота, 29 квітня

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут та Мар’їнку, понад 40 відбитих атак противника, німецькі САУ PzH 2000 в Україні, президент Чехії в місті Дніпро. Яким запам’ятається 429-й день повномасштабної війни.

Головне за день. Субота, 29 квітня
Президент Чехії Петр Павел і голова Дніпровської ОВА Сергій Лисак.
Фото: Telegram/Сергій Лисак

В Умані завершилася пошуково-рятувальна операція на місці російського ракетного удару.

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці загинуло 23 людини: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими. Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку, наші воїни мужньо тримають оборону.

За добу противник завдав 1 ракетного, 29 авіаційних ударів та здійснив близько 12 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів, два засоби протиповітряної оборони, один артилерійський підрозділ та ще одну важливу ціль противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 29 квітня – в нашій новині.

Армія Російської Федерації вранці 29 квітня вчергове обстріляла населений пункт Білозерської громади Херсонської області, одна людина загинула.

За даними слідства, обстріл стався 29 квітня близько 10:00. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала травми, її госпіталізовано. Пошкоджено приватні будинки. За попередніми даними, ворог атакував село з РСЗВ.

Генштаб ЗСУ показав тренування українських захисників на німецьких САУ PzH 2000, які вже нищать ворожу арту на полі бою.

“Якщо підрозділів з PzH 2000 стає більше - росіян-окупантів на одній з ділянок фронту стає менше. Логіка проста і працююча. А це відео з тренувань. День за днем відпрацьовували те, що вже відпрацьовували. Щоб на кілька секунд швидше. Щоб на кілька метрів ближче. Щоб "точно в ціль" було не лише на навчаннях, а в реальних бойових умовах”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю зброю на фронті вже активно використовують військові 43-ї окремої артилерійської бригади.

Сьогодні, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел завітав до Дніпра, де відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних і військових.

“Через війну вони втратили все, що так довго плекали і будували. Переселенці. З повномасштабним вторгненням область прийняла майже 400 тис. таких людей. Зазвичай орендують житло вони самостійно. Деяких безкоштовно прихистили мешканці регіону. Пропонує варіанти розміщення і місцева влада. Загалом підготували понад 8 тисяч місць”, - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Він повідомив, що одне з таких місьць сьогодні відвідав президент Чехії Петр Павел.

Також президент Чехії вшанував пам’ять дніпрян, які загинули від російської ракети 14 січня. Крім того, вшанували й пам’ять оборонців на Алеї Пам'яті.

Президент Чехії також розписався на українській бронетехніці, яка їде на фронт: "Йдіть додому, росіяни, поки не пізно!"

Деталі – в нашій новині.

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