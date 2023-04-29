Сьогодні Петр Павел прибув з візитом до міста Дніпро.

Сьогодні, 29 квітня, президент Чехії Петр Павел завітав до Дніпра, де відвідав переселенців та вшанував загиблих цивільних і військових.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Через війну вони втратили все, що так довго плекали і будували. Переселенці. З повномасштабним вторгненням область прийняла майже 400 тис. таких людей. Зазвичай орендують житло вони самостійно. Деяких безкоштовно прихистили мешканці регіону. Пропонує варіанти розміщення і місцева влада. Загалом підготували понад 8 тисяч місць”, - написав Лисак.

Він повідомив, що одне з таких місьць сьогодні відвідав президент Чехії Петр Павел.

“Це гуртожиток профтеху. Тут приймають людей ще з 2014-го. Бувало таке, що одномоментно розміщували до 500 переселенців. Нині залишається трохи більше 70. Вони з Донецької, Запорізької, Херсонської, Луганської областей. Більшості повертатися немає куди. А тому вже зараз думаємо, як облаштовувати їхнє життя далі. Чеська республіка – наш надійний партнер у цьому”, - зазначив голова ОВА.

Також президент Чехії вшанував пам’ять дніпрян, які загинули від російської ракети 14 січня. Крім того, вшанували й пам’ять оборонців на Алеї Пам'яті.

Нагадаємо, у Дніпрі відкриють генеральне консульство Чехії. Це зроблять для того, аби полегшити реалізацію проєктів взаємної співпраці.

Раніше Петр Павел повідомив, що Україна та Чехія мають спільні проєкти з виробництва зброї, боєприпасів та навчальних літаків.

Також нагадаємо, що Володимир Зеленський, Петр Павел і Зузана Чапутова підписали декларацію про підтримку євроінтеграції України. Глава української держави подякував президентам за підтримку.