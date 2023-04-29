Херсонська ОВА готує евакуацію цивільних на випадок посилення обстрілів

Херсонська обласна військова адміністрація готує евакуацію українців з регіону на випадок масованих обстрілів з боку російських військ.

Про це заявив у Телеграм голова ОВА Олександр Прокудін.

Прокудін доручив опрацювати шляхи евакуації цивільного населення, визначити безпечні маршрути, місця тимчасового проживання, а також скласти списки маломобільних людей та багатодітних сімей.

"Останніми днями ми бачимо, що ворог посилив обстріли не тільки Херсонщини, а й всієї України. Гинуть українці, цілі родини, діти… Я не можу допустити, щоб постраждали херсонці. Тому дав доручення завчасно опрацювати шляхи евакуації цивільного населення у разі масованого обстрілу області", - сказав керівник ОВА.

Нагадаємо, що російські війська за минулу добу 33 рази обстріляли Херсонську область, випустили 177 снарядів.

28 квітня російські окупаційні війська обстріляли Білозерку Херсонської області.

Протягом доби 27 квітня росіяни 61 раз обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 356 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення.