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За добу на Херсонщині одна людина загинула від обстрілів росіян

Херсон росіяни атакували 5 разів, випустивши по місту 24 снаряди.

За добу на Херсонщині одна людина загинула від обстрілів росіян
Ілюстративне фото
Фото: Поліція Херсонської області у Facebook

Російські війська за минулу добу 33 рази обстріляли Херсонську область, випустили 177 снарядів.

Про це повідомляє у Телеграм Херсонська ОВА.

Унаслідок обстрілів загинула одна людина, шестеро дістали поранень.

За даними ОВА, російські окупанти випустили 177 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Херсон росіяни атакували 5 разів, випустивши по місту 24 снаряди.

"Ворог влучив у територію лікарні в Білозерці", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що 28 квітня російські окупаційні війська обстріляли Білозерку Херсонської області.

Протягом доби 27 квітня росіяни 61 раз обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 356 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення.

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