Росіяни вбили в Україні 475 дітей

Як зазначають прокурори, ці цифри не остаточні.

Станом на ранок 29 квітня більш ніж 1428 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. 475 дітей загинули та понад 953 зазнали поранень.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 452, Харківській - 275, Київській - 128, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 88, Чернігівській - 69, Дніпропетровській - 67, Луганській – 66", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Так, 28 квітня внаслідок обстрілу цивільної інфраструктури Умані Черкаської області ракета влучила в 9-ти поверховий житловий будинок. Повністю зруйновано під’їзд багатоповерхівки. Серед загиблих дівчатка 8 та 10 років та хлопчики віком 15 та 1,5 року.

Крім того, 29 квітня через обстріл ворогом Семенівського району Чернігівської області зазнав поранення 14-річний хлопчик.

Нагадаємо, що в Умані продовжують розбирати завали на місці ракетного удару і шукати потерпілих.