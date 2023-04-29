​За минулу добу російські окупанти здійснили 48 атак на чотирьох напрямках фронту, - Генштаб

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

За минулу добу російські окупанти здійснили 48 атак на чотирьох напрямках фронту - Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, також рашисти випустили 23 крилатих ракети типу Х-101 та Х-555. З них 21 вдалося збити, а також два БпЛА оперативно-тактичного рівня і два ударні дрони. Також ворог завдав 36 авіаційних ударів і здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири пункти управління, склад боєприпасів та чотири райони зосередження живої сили противника

За інформацією командування, ситуація на фронті станом на 6.00 29 квітня така:

на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено;

та оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань росіян не виявлено; на Сіверському та Слобожанському зберігається військова присутність загарбників у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині;

та зберігається військова присутність загарбників у прикордонних з Україною районах РФ. Протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Семенівка, Леонівка, Костобобрів, Грем’яч, Ромашкове; здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Галаганівка, Леонівка та Бучки Чернігівської області; Ромашкове, Вільна Слобода, Стукалівка, Іскрисківщина, Волфине та Ободи Сумської області, а також Мороховець, Липці, Гатище, Волохівка, Нестерне, Бударки на Харківщині; на Куп’янському ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області;

ворог наступальних дій не проводив, активно застосовував БпЛА для коригування вогню артилерії. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Синьківка, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області; на Лиманському росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області;

росіяни вели безуспішні наступальні дії у напрямку Білогорівки та південіше Діброви. Завдали авіаційних ударів по населених пунктах Новоєгорівка, Невське, Білогорівка, Торське, Серебрянка, Спірне, Іванівка. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Терни, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області; на Бахмутському окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області;

окупанти продовжують вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби, противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки та Часового Яру. Завдав авіаційних ударів по Бахмуту та Богданівці. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Григорівка, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Олександро-Шультине, Південне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області; на Авдіївському загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області;

загарбники вели наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєверне та Первомайське, успіху не мали. Здійснили обстріли населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське Донецької області; на Мар’їнському протягом минулої доби українські захисники відбили атаки рашистів у районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області;

протягом минулої доби українські захисники відбили атаки рашистів у районі населених пунктів Мар’їнка та Новомихайлівка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області; на Шахтарському ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області;

ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Вугледару, Пречистівці та Шахтарському Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник продовжує вести оборонні дії. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Малинівка, Затишшя, Мала Токмачка, Кам'янське, Іванівка Запорізької області; Республіканець, Томарине, Тягинка, Херсон, Білозерка та Янтарне Херсонської області. Є загиблі та поранені серед мирних людей, пошкоджено житлові будинки.

Нагадаємо, зранку 28 квітня РФ завдала чергового масованого ракетного удару по цивільних об’єктах та житлових будинках Умані, Дніпра та міста Українка на Київщині. За добу внаслідок ракетної атаки загинули понад 20 людей.