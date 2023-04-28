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Внаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула людина

Ще три людини отримали поранення.

Внаслідок російського обстрілу Білозерки на Херсонщині загинула людина
Ілюстративне фото

Сьогодні, 28 квітня, російські окупаційні війська обстріляли Білозерку Херсонської області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Ворог вдарив по території місцевої лікарні, через що в одному з відділень повибивало вікна”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, обстрілом пошкоджено декілька приватних будинків, виникли пожежі. Після ліквідації пожежі під завалами власного будинку знайшли тіло 57-річної жінки.

Ще троє осіб дістали поранення. Медики надали допомогу двом постраждалим на місці, одного чоловіка з осколковими пораненнями шпиталізували.

Нагадаємо, протягом доби 27 квітня росіяни 61 раз обстрілювали Херсонську область. Ворог випустив 356 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Через російську агресію дві людини загинули, троє дістали поранення.

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