Російська пропаганда поширила фейковий наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про "перегрупування" український підрозділів у районі Бахмута.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Ворог стверджує, що на "наказі" розміщено резолюцію "Заперечую", яку нібито підписав Президент України Володимир Зеленським.
ЦПД роз'яснило, чому "документ" є фейковим:
- у ньому є некоректна військова термінологія;
- штрих-код підробленого "документа" пошкоджено, що унеможливлює його перевірку;
- "наказ" оформлено зі значними порушеннями правил офіційного документообігу.
Центр протидії дезінформації вкотре закликав перевіряти підозрілі документи.
Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали "новими й новими фейками про взяття Бахмута".
Тим часом Іспанія викликала російського посла в Мадриді через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів - росіяни заявили, начебто ті воюють в Україні, хоча іспанська прем'єрка заявляла протилежне.