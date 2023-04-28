Росіяни "спалилися" на некоректній військовій термінології та порушенні правил офіційного документообігу.

Російська пропаганда поширила фейковий наказ Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про "перегрупування" український підрозділів у районі Бахмута.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Ворог стверджує, що на "наказі" розміщено резолюцію "Заперечую", яку нібито підписав Президент України Володимир Зеленським.

Фото: ЦПД

ЦПД роз'яснило, чому "документ" є фейковим:

у ньому є некоректна військова термінологія;

штрих-код підробленого "документа" пошкоджено, що унеможливлює його перевірку;

"наказ" оформлено зі значними порушеннями правил офіційного документообігу.

Центр протидії дезінформації вкотре закликав перевіряти підозрілі документи.

Нагадаємо, раніше командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський заявив, що росіяни слабшають і намагаються прикрити свої провали "новими й новими фейками про взяття Бахмута".

Тим часом Іспанія викликала російського посла в Мадриді через ролик з дезінформацією про іспанських солдатів - росіяни заявили, начебто ті воюють в Україні, хоча іспанська прем'єрка заявляла протилежне.