У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
У Києві уламки російських ракет пошкодили дорогу і лінію електромереж (оновлено)
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників
Як Китай скуповує Францію
Як Китай скуповує Францію
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
В Умані ракета влучила в житлову багатоповерхівку. Є загиблі та поранені (доповнено)
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
Урятуватися з Маріуполя. Або вибиратися, або помирати
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
ГоловнаСуспільствоВійна

У безпековій допомозі Україні не може бути жодних “оборонних табу”, – Зеленський

Кожне оборонне обмеження – чергова терористична можливість для РФ.

У безпековій допомозі Україні не може бути жодних “оборонних табу”, – Зеленський
Фото: ОП

Надана Україні військова допомога, якою Україна захищається від російської агресії, – це врятовані життя наших громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентами Чехії і Словаччини.

“Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних “оборонних табу”. Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації. І абсолютно справедливо надати нашим воїнам усе те, що необхідно для захисту найголовнішого – життя”, – зазначив президент.

Він подякував Петру Павелу та Зузані Чапутовій за зустріч та “таку важливу для нашої держави підтримку”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, сьогодні президенти України, Чехії і Словаччини зустрілися у Києві. Вони підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies