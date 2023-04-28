У безпековій допомозі Україні не може бути жодних “оборонних табу”, – Зеленський

Надана Україні військова допомога, якою Україна захищається від російської агресії, – це врятовані життя наших громадян.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з президентами Чехії і Словаччини.

“Вважаю, що одним із головних висновків із нашої сьогоднішньої розмови має бути висновок про те, що у безпековій допомозі Україні не може бути жодних “оборонних табу”. Кожне штучне оборонне обмеження для України – це лише чергова терористична можливість для Російської Федерації. І абсолютно справедливо надати нашим воїнам усе те, що необхідно для захисту найголовнішого – життя”, – зазначив президент.

Він подякував Петру Павелу та Зузані Чапутовій за зустріч та “таку важливу для нашої держави підтримку”.

Нагадаємо, сьогодні президенти України, Чехії і Словаччини зустрілися у Києві. Вони підписали спільну декларацію про підтримку української європейської та євроатлантичної інтеграції.