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Фінальною буде та битва, яка призведе до звільнення території України, – Дмитро Кулеба

Міністр не знає, коли почнеться контрнаступ.

Фінальною буде та битва, яка призведе до звільнення території України, – Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Говорити про те, що контрнаступ України буде фінальною битвою, можливо тільки після завершення битви і якщо вона призведе до повного звільнення української території.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній із главами МЗС країн Північної Європи та Балтії пресконференції в Одесі.

“Ми справді обговорювали питання контрнаступу. Я передав колегам два сигнали, які вони, здається, поділяють. По-перше, цей контрнаступ не слід вважати фінальною битвою. Фінальною битвою буде та, яка призведе до повного звільнення території України, але це той висновок, який можна зробити тільки по завершенню битви – не на її початку”, – сказав глава європейської дипломатії.

Дмитро Кулеба застеріг, що ті, хто приходять до висновку, що це вирішальна битва, спотворюють картинку і зусилля. На його переконання, тільки у підсумку можна буде сказати, що Україна досягла усіх своїх цілей чи їй знадобиться ще один контрнаступ.

“Ми воюватимемо, допоки ми не звільнимо наші території. Із цим усе ясно. Якщо ми потребуватимемо одного контрнаступу для цього, то буде один контрнаступ; якщо два чи більше – буде два чи більше”, – зазначив Кулеба.

Міністр додав, що не знає, коли почнеться операція, і що це вирішують генерали.

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Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба обговорив зі міністрами країн північної Європи на Балтії підготовку до саміту у Вільнюсі, деталі щодо вступу України до ЄС та створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії.

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