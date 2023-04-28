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​В ЄС відреагували на нічну атаку РФ: всі причетні до воєнних злочинів будуть відповідати

Цієї ночі Україна пережила черговий ворожий ракетний обстріл.

​В ЄС відреагували на нічну атаку РФ: всі причетні до воєнних злочинів будуть відповідати
Наслідки ракетного удару РФ по Умані 28 квітня
Фото: Офіс генерального прокурора

Росія здійснює напади на цивільних громадян України цілеспрямовано і щоденно. Всі командири, виконавці та співучасники цих воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, росіяни знову навмисно вдарили по цивільних в Україні у той час, коли люди спали. Це призвело до руйнувань, вбивств і поранень невинних мирних жителів.

"Російські атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури є воєнними злочинами. Командири, виконавці та співучасники не залишаться непокараними. Всіх притягнуть до відповідальності", – зазначив він.

Під час промови він продемонстрував брелок, зроблений з уламків російської бомби вагою 500 кілограмів. Стано розповів, що такі уламки знаходять українські діти на руїнах зруйнованої школи.

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Нагадаємо, сьогодні близько четвертої ночі по всій країні була оголошена повітряна тривога. Росія випустила по території України 23 крилаті ракети з авіації, 21 з них знищили сили ППО. Також ворог запустив два безпілотники – обидва збиті.

Дві російські ракети влучили в Умані в житлову багатоповерхівку та складські будівлі. Наразі відомо про 17 загиблих та 17 поранених.

 

 

 

 

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