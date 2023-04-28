​В ЄС відреагували на нічну атаку РФ: всі причетні до воєнних злочинів будуть відповідати

Росія здійснює напади на цивільних громадян України цілеспрямовано і щоденно. Всі командири, виконавці та співучасники цих воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності.

Про це заявив на брифінгу у Брюсселі речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

За його словами, росіяни знову навмисно вдарили по цивільних в Україні у той час, коли люди спали. Це призвело до руйнувань, вбивств і поранень невинних мирних жителів.

Russia is yet again targeting innocent Ukrainian civilians in their sleep.



This piece of shrapnel from a 500kg heavy bomb was collected from the ruins of a school.



There will be no impunity. All will be held to account.#StandWithUkraine pic.twitter.com/lc1tuM2RU2 — European Commission (@EU_Commission) April 28, 2023

"Російські атаки проти цивільних та цивільної інфраструктури є воєнними злочинами. Командири, виконавці та співучасники не залишаться непокараними. Всіх притягнуть до відповідальності", – зазначив він.

Під час промови він продемонстрував брелок, зроблений з уламків російської бомби вагою 500 кілограмів. Стано розповів, що такі уламки знаходять українські діти на руїнах зруйнованої школи.

Нагадаємо, сьогодні близько четвертої ночі по всій країні була оголошена повітряна тривога. Росія випустила по території України 23 крилаті ракети з авіації, 21 з них знищили сили ППО. Також ворог запустив два безпілотники – обидва збиті.

Дві російські ракети влучили в Умані в житлову багатоповерхівку та складські будівлі. Наразі відомо про 17 загиблих та 17 поранених.