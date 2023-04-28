Зеленський пропонує відправляти голів військкоматів на фронт, а на їх місце призначити поранених захисників

Реформою територіальних центрів комплектування (військкоматів) від Міноборони займатиметься заступник міністра Олескандр Павлюк.

ТЦК входять до структури Сухопутних військ і не є структурою МО, але Павлюк зокрема контролюватиме центри комплектації. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив на брифінгу.

МО разом із Мінцифри оцифровує весь масив документів, багато документів в подальшому підтягуватимуться автоматично. Наприклад, свідоцтво про шлюб, яке всі військовозобовʼязані повинні подавати в ТЦК.

Друга частина реформи – кадрові рішення щодо тих, хто роками працює в військкоматах.

"Є одна з простих таких рекомендацій президента, він же Верховний Головнокомандувач, можу вам її озвучити. Він дав серйозну рекомендацію головкому Валерію Залужному переважну більшість воєнкомів основних, які давно сидять там, відправляти як військовослужбовців на фронт. А скеровувати на їх місце військовослужбовців, які отримали поранення, достойних героїв, які знають у тому числі як правильно проводити роботу по реалізації мобілізаційних потреб", – пояснив він.

Нагадаємо, у Черкаському облвійськкоматі, співробітники якого побили громадянина під час вручення тому сповіщення про мобілізацію, розпочалася службова перевірка. Голова Черкаської ОВА нагадав, що мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка, а життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами.