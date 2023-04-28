У минулому році кількість медиків в Україні скоротилась на 14%, - звіт Українського центру охорони здоровʼя

Найбільше скорочення зафіксоване серед молодшого медичного персоналу — на 16,5%. Такі тенденції можуть вказувати на масштаби міграції медиків за кордон. При цьому обсяг фармацевтичного ринку зменшився на 23% у порівнянні з 2021 роком.

У 2022 році кількість медиків в Україні скоротилась на 14%, що може вказувати на масштаби міграції медиків за кордон.

Про це свідчить звіт “Медицина під час війни: вплив повномасштабного вторгнення Росії на систему охорони здоров’я України” Українського центру охорони здоровʼя (UHC).

Аналітики UHC спробували порахувати кількість медичних працівників в Україні у 2022 році, аби зрозуміти масштаби міграції медиків внаслідок війни. У порівнянні з 2021 роком, загальна кількість медиків — лікарів, середнього та молодшого медперсоналу — знизилася на майже 14% у 2022 році. Найбільше скорочення зафіксоване серед молодшого медичного персоналу — на 16,5%.

Зазначається, що кількість медичних працівників зменшилася у регіонах, де ведуться активні бойові дії або на тимчасово окупованих РФ територіях: Луганській, Херсонській, Донецький, Запорізькій областях. Однак помітного припливу медичних працівників в тилових регіонах не відбулося, крім Полтавської області, де трохи зросла кількість лікарів. Такі тенденції можуть вказувати на масштаби міграції медиків за кордон.

Для прорахунків аналітики UHC використали дані Національної служби здоров'я України (НСЗУ) про медперсонал закладів, які мають угоду з установою. Медики приватних закладів, відомчих лікарень чи Національної академії наук до розрахунків не потрапили.

Фото: UHC

У звіті згадано також результати дослідження Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), які показали, що кожен 5 українець не зміг отримати необхідні ліки. Основною причиною цього став брак грошей.

За результатами аналізу , наведеного у звіті, обсяг фармацевтичного ринку зменшився на 23% у порівнянні з 2021 роком, тоді як середня ціна за упаковку зросла на 15% — зі 100,6 грн у 2021 році до 115,8 грн у 2022 році.

Зменшилось відшкодування для аптек в програмі “Доступні ліки”: у 2022 році було відшкодовано на 23% менше упаковок ліків, ніж у 2021. Звісно, зменшення кількості населення впливає на загальне зниження, однак переважна більшість користувачів програми — люди літнього віку, які в основному залишися в Україні.

Зростання загальних продажів ліків у 2022 році зафіксовано лише в трьох областях України — Закарпатській, Полтавській та Тернопільській, ймовірно внаслідок збільшення вимушено переміщених людей з інших регіонів. При цьому найбільше падіння продажів ліків очікувано спостерігалося на тимчасово окупованих територіях або територіях, де ведуться активні бойові дії — таких як Харків, Запоріжжя, Донецьк та Луганськ.

Фото: UHC

Також, згідно з ключовими висновками звіту, війна спричинила безпрецедентну міграційну кризу та масштабні переміщення населення всередині країни. За оцінками UHC, станом на кінець 2022 року населення України становило близько 31,4 мільйона людей. З них 1,15 мільйона людей живуть на тимчасово окупованих Росією територіях, захоплених після початку вторгнення.

Система охорони здоров’я вистояла, в основному завдяки вдалим діям уряду на початку вторгнення — зокрема щодо фінансування медичних послуг під час війни, а також фінансової підтримки міжнародних партнерів. Останнє дало змогу втримати систему на тлі кризового падіння ВВП на майже 30%.

Нагадаємо, за рік війни загинули більше сотні українських медиків. З низ 33 - на робочому місці.