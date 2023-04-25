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Кабмін продовжив карантин через коронавірус до 30 червня

Рівень вакцинації в Україні недостатній для колективного імунітету.

Кабмін продовжив карантин через коронавірус до 30 червня
Фото: Макс Требухов

Кабінет Міністрів продовжив режим надзвичайної ситуації і дію карантину на всій території України через COVID-19 до 30 червня. 

Про це йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

"Повномасштабна війна відвернула нашу увагу від пандемії, водночас COVID-19 нікуди не зник. Люди продовжують хворіти, а дехто – помирати. Через коронавірус ми щотижня втрачаємо близько ста людей. І хоча загалом у світі є загальна тенденція до зниження захворюваності на COVID-19, однак в Європейському регіоні спостерігається зростання цього показника. Очікувати на збільшення кількості нових випадків COVID-19 на території України можна буде цієї весни. Проте динаміка зростання захворюваності залежатиме від варіанту SARS-CoV-2, який циркулюватиме, та рівня охоплення вакцинацією населення", – зазначив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Зазначається, що рівень вакцинації в Україні залишається недостатнім для формування колективного імунітету до COVID-19.

Станом на 16 квітня від початку вакцинальної кампанії проведено понад 35,3 млн щеплень. Одну дозу щеплення отримали 16 327 904 людини, дві дози – 15 477 258, першу бустерну дозу – 3 171 471 людина, другу бустерну дозу – 296 892 людини.

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Нагадаємо, що у грудні 2022 року Кабмін продовжив карантин для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, а також режим надзвичайної ситуації до 30 квітня.

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