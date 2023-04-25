Уряд визначив шість населених пунктів, де почнеться комплексна відбудова

Визначено шість населених пунктів, де в межах експериментального проєкту відбудова проходитиме комплексно й за новими принципами.

Про це повідомив у телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Йдеться про Бородянку та Мощун у Київській області, Тростянець у Сумській області, Посад-Покровське в Херсонській області, Циркуни в Харківській області та Ягідне в Чернігівській області. Усі ці населені пункти зазнали великих руйнувань.

"Тепер саме з них починаємо відбудову за принципом "краще, ніж було", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, що Україна отримає кошти від Citibank на відбудову мостів та шляхопроводів Київщини.