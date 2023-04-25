ДТЕК на перепродажі електроенергії лише за березень заробив завдяки "Енергоатому" близько мільярда гривень, – ZN.ua

"Енергоатом" виробив, але не зміг продати енергії приблизно на мільярд. Енергія впала на спотовий ринок, де її за одну копійку за мегават-годину купили в ДТЕК, а продали – вже за ринковою ціною.

ДТЕК за минулий місяць заробив завдяки "Енергоатому" приблизно мільярд гривень. Це стало можливим через так звану торгівлю повітрям, коли державний оператор атомних електростанцій на ринку на добу наперед ставив завищену вартість електроенергії. Частина його ресурсу не продавалась і випадала на балансуючий ринок, де цю електроенергію по одній копійці за мегават-годину купувала генерація ДТЕК, а продавала – за ринковою ціною близько в 3000 гривень/МВт·год, йдеться у матеріалі ZN.UA.

Таким чином державна компанія виробляла електроенергію, але не продавала. А приватна – продавала, але не виробляла.

"За нашими підрахунками, тільки в березні, коли обсяги неакцептованого ресурсу на балансуючому ринку були найбільшими, «Енергоатом» втратив близько мільярда гривень, які заробила ДТЕК. Побічним наслідком цієї схеми було збереження високої ціни на електроенергію навіть у профіцитні години", – йдеться у матеріалі.

Трейдери "Енергоатому" виставляли заявки на продаж енергії із ціною, вищою ніж в інших продавців. У результаті 35-40% їхніх обсягів не акцептували, тож цей ресурс провалювався на балансуючий ринок. Там його за одну копійку за мегават-годину купувала генерація ДТЕК, розвантажуючи віртувальні блоки, і продавала вже за ринковою вартістю.

Свій ресурс у повному обсязі також не міг продавати державний оператор ГЕС Укргідроенерго – через сильну повінь. Укргідроенерго є другим після ДТЕК покупцем на балансуючому ринку.

"Іншими словами, компанія (Укргідроенерго – Ред.) хоча б намагається запобігти збиткам: розвантажує свої ГЕС на обсяг непроданої електроенергії", – йдеться в тексті.

З другої половини березня цим механізмом почала користуватись і державна компанія "Центренерго", але в менших обсягах, ніж ДТЕК.

Найбільшим покупцем на спотовому ринку є "Д.Трейдінг" – трейдингова компанія ДТЕК. Вона купує 60–70% усього ресурсу на ринку на добу наперед.

"З одного боку, маємо класичну монопольну змову двох компаній – найбільшого продавця та найбільшого покупця. З іншого – свідоме завдання збитків «Енергоатому» його трейдерами для збереження високої ціни на ринку", – вважає журналіст.

Протягом березня "Енергоатом" не зміг продати електроенергію дорожче 2700 грн/МВт·год, але вартість не знижував. У результаті близько 40% доступного для продажу обсягу електроенергії – 0,85 млн МВт·год – "Енергоатом" був змушений продавати на спотовому ринку. З них реалізували 560 тис. МВт·год. Решта – близько 300 тис. МВт·год – випала на балансуючий ринок.

"Тобто «Енергоатом» виробив, але не продав ресурсу приблизно на мільярд гривень (300 тис. МВт·год помножити на 3000 грн/МВт·год). Відповідно, ДТЕК Ахметова не виробила, але продала електроенергії на цю ж суму", – наголосили в матеріалі.

Нагадаємо, що в липні 2020 про схожу схему писало Радіо Свобода. Тоді, через рік після впровадження нової моделі ринку електроенергії, деякі постачальники та покупці почали торгувати "повітрям" і заробляти на цьому мільйонні прибутки у збиток державним "Енергоатому" і "Гарантованому покупцю". Найбільшу схему тоді освоїло "Центренерго", контрольний пакет акції якої належить державі, але завдяки лояльному до Ігоря Коломойського менеджменту на ній зароблялти структури з орбіти цього бізнесмена.