Із травня у "Дії" запрацює програма єВідновлення

Сервіс єВідновлення запрацює у "Дії" з травня. Нині, 21 квітня, Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить розпочати тестування програми.

Про це на засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Завдяки цій програмі українці будуть отримувати кошти на ремонт своїх домівок.

"Сервіс працюватиме в Дії. Вже з 10 травня. Отримані цільові кошти можна буде витратити на будівельні матеріали чи оплату послуг підрядника. Суму компенсацій визначить спецкомісія, а кошти будуть зараховуватися людям на спецрахунок у банку. Пріоритет у компенсації матимуть учасники бойових дій, сім’ї загиблих військовослужбовців, мобілізовані до армії українці, багатодітні родини та люди з інвалідністю", - розповів Шмигаль.

Деталі програми мають обговорили віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков та Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що на покриття найбільш нагальних потреб Україні у 2023 році потрібно 14 мільярдів доларів.

Україна має отримати від Світового банку додаткові 200 млн доларів.