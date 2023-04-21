Шмигаль представив реформу енергетичної сфери: буде децентралізація енергосистеми та видобуток українського газу

Загалом прем'єр назвав сім конкретних завдань у сфері енергетики.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 21 квітня представив комплексну реформу енергетичної сфери.

За словами Шмигаля, є сім "конкретних завдань у сфері енергетики з різними горизонтами виконання".

Серед них:

відновлення енергосистеми одразу ж із модернізацією,

децентралізація енергосистеми (розвиток малої генерації, що не така вразлива до ворожих атак),

повна інтеграція з ЄС (це, зокрема, впровадження директив Євросоюзу, ринкові механізми, які забезпечують прозорість і справедливий підхід, а також , збільшення фізичних можливостей для експорту та імпорту електроенергії з країнами блоку),

розвиток чистої зеленої генерації,

видобуток українського газу,

енергоефективність (зниження енергоспоживання житла, громадських будівель і загалом в усій країні),

нафтопереробка та нафтотранспортування.

"Окреме завдання, яке містить багато з озвучених вище пунктів – це підготовка до осінньо-зимового періоду. Готуємося до різних сценаріїв. Ремонтуємо пошкоджене. Будуємо нове. Накопичуємо енергоресурси. Мобілізуємо допомогу від міжнародних партнерів для всіх цих цілей", - додав прем'єр.

Нагадаємо, за даними Укренерго, Росія випустила по ключових енергетичних об’єктах України понад 1200 ракет та дронів. Більш ніж 250 із них влучили у ціль.

Тим часом США збираються допомогти нашій державі поступово відмовитися від використання вугілля у виробництві електроенергії.