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Міжнародний саміт: Низка українських регіонів підписала документи про співпрацю з іноземними партнерами

На саміті також підписали спільну декларацію за участю 30 країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів

Міжнародний саміт: Низка українських регіонів підписала документи про співпрацю з іноземними партнерами
Фото: ОПУ

Низка українських регіонів підписала документи про співпрацю з іноземними партнерами під час Міжнародного саміту міст та регіонів.

Про це йдеться на порталі ініціативи "Децентралізація".

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До прикладу, Херсонська міська рада, "Асоціація міст України" спільно з Агентством міжнародного співробітництва асоціації муніципалітетів Королівства Нідерланди VNG International BV підписали Меморандум про взаєморозуміння. Такий же меморандум підписала Херсонська обласна військова адміністрація.

Бучанська міська рада співпрацюватиме з Асоціацією переробки відходів України та Литовською асоціацією знесення.

Миколаївська обласна військова адміністрація підписала Заяву про наміри із Західнопоморським воєводством (Польща).

Одеська обласна рада та Управа Західнопоморського воєводства (Польща) підписали План співпраці. А Одеська обласна військова адміністрація підписала два документи: Угоду про співробітництво з місцевою владою регіону Прованс-Альпи-Лазурний берег (Франція) та Декларацію про наміри з урядом Поморського воєводства (Польща).

Договір про наміри у партнерстві та співробітництві підписали Сумська обласна військова адміністрація та неурядова організація Together Ministry (штат Джорджія, США).

Закарпатська обласна рада та Пардубіцький край (Чехія) підписали Договір про співробітництво.

Місто Конотоп (Сумщина) та французьке місто Фюмель підписали Угоду про партнерську співпрацю.

Україна та Європейський Союз підписали Угоду щодо участі України в Механізмі цивільного захисту.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, на саміті підписали спільну декларацію за участю 30 країн світу, Ради Європи, ЄС та Європейського комітету регіонів. Документ підтверджує готовність брати патронат над регіонами, які постраждали від російського терору.

Нагадаємо, нині у Києві відбувся Міжнародний саміт міст та регіонів за участі понад 250 представників муніципалітетів з понад 50 країн світу, а також представники інституцій Європейського Союзу та Ради Європи. У саміті також взяли участь Президент України Володимир Зеленський та генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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