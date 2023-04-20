ЄС виділяє Україні гуманітарну допомогу на 55 млн євро

Наразі в Україну через Механізм направлено понад 88 тис. тонн рятувального обладнання, продуктів харчування та медикаментів.

Сьогодні Україна стала державою-учасницею Механізму цивільного захисту Європейського Союзу. Це європейська системи солідарності, яка допомагає країнам, які постраждали від стихійного лиха.

Про це повідомила пресслужба Генерального директорату Єврокомісії з питань цивільного захисту та операцій із гуманітарної допомоги.

Зазначається, що ЄС виділяє ще 55 мільйонів євро на гуманітарну допомогу Україні на додаток до 145 мільйонів євро, які вже були надані на початку цього року.

“Від початку агресії Росії проти України Механізм цивільного захисту ЄС працює на повну силу, щоб надіслати в країну життєво необхідну допомогу. Як повноправний член Механізму Україна тепер також зможе надати таку ж солідарність іншим країнам і людям, які постраждали від криз. Органи цивільного захисту України вже продемонстрували свою непохитну стійкість у боротьбі з часом, щоб допомогти відновити те, що зруйнувала Росія, а також продемонструвати солідарність з Туреччиною після руйнівних землетрусів у лютому”, - зазначив Комісар з кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Наразі в Україну через Механізм направлено понад 88 тис. тонн рятувального обладнання, продуктів харчування та медикаментів.

Зокрема, нещодавно в Україну зі стратегічних енергетичних резервів направили понад 1 тис. електрогенераторів, повністю профінансованих ЄС.

Нагадаємо, Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію, зокрема, на житло для внутрішньо переміщених осіб та підтримку українських муніципалітетів, наприклад, для ремонту та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.