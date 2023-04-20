Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Минулося без загиблих та постраждалих.

Російські війська обстріляли 20 квітня Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні під прицілом російської армії – Великомихайлівська громада Синельниківського району”, - написав Лисак.

Він уточнив, що ворог ударив по Дніпропетровщині з важкої артилерії.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

На місці обстрілу наразі працюють рятувальники, котрі встановлюють наслідки обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Очаків у Миколаївській області.