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Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Минулося без загиблих та постраждалих. 

Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині
Ілюстративне фото
Фото: Валентин Резніченко у Telegram

Російські війська обстріляли 20 квітня Дніпропетровську область.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Сьогодні під прицілом російської армії – Великомихайлівська громада Синельниківського району”, - написав Лисак. 

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Він уточнив, що ворог ударив по Дніпропетровщині з важкої артилерії. 

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. 

На місці обстрілу наразі працюють рятувальники, котрі встановлюють наслідки обстрілу.

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Очаків у Миколаївській області. 

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