Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині

Російські війська обстріляли 20 квітня Дніпропетровську область.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Сьогодні під прицілом російської армії – Великомихайлівська громада Синельниківського району”, - написав Лисак.
Він уточнив, що ворог ударив по Дніпропетровщині з важкої артилерії.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
На місці обстрілу наразі працюють рятувальники, котрі встановлюють наслідки обстрілу.
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська обстріляли Очаків у Миколаївській області.