Іще вісьмох колаборантів, серед яких - "депутат" Криму і "очільники міністерств" Луганщини, звинувачують у держзраді, - СБУ

Наприклад, "депутат" Василь Рогатін виконував вказівки Москви щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України.

Служба безпеки України повідомила про підозри за трьома статтям Кримінального кодексу ще вісьмом поплічникам російських окупантів.

Як ідеться на сайті СБУ, серед зловмисників - "депутат" Криму Василь Рогатін і "очільники міністерств" Луганщини.

Так званий "депутат держради Республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Рогатін із травня минулого року очолив створений агресором "парламентський комітет з аграрної політики та сільських територій" на півострові. Зловмисник виконував вказівки Москви щодо забезпечення незаконного вивезення зерна з окупованих районів на півдні України.

Серед інших підозрюваних - очільниця "міністерства охорони здоров’я" окупованої Луганщини Наталія Пащенко і "заступник міністра внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР" Олексій Мельник. Обоє входять до найближчого оточення ватажка терористів Пасічника, який безпосередньо сприяв їх призначенню на "міністерські посади", зазначили в СБУ.

Пащенко організувала переформатування медичної сфери захопленої росіянами Луганщини під потреби окупаційних угруповань. За її вказівкою в регіоні масово "перепрофілювали" місцеві лікарні та інші цивільні медзаклади під військові шпиталі росіянам. А Мельник координував діяльність бойовиків зі складу "народної міліції"

Також спецслужба ідентифікувала чотирьох керівників так званих "гуманітарних центрів Єдиної Росії" у захопленій частині Луганщини - Андрія Сьомченка, Нелю Гордієнко, Олену Нікіофорову та Віктора Кушакова.

"Діяльність цих ворожих осередків безпосередньо координував депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький, якому СБУ вже повідомила про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України", - зазначили в Службі безпеки.

Також СБУ викрила жителя Миколаївщини, який під час окупації частини регіону агітував за проведення псевдореферендуму. Зловмисник "зливав" ворогу персональні дані учасників руху опору і допомагав рашистам "розквартировуватись" у будинках місцевих фермерів, які виїхали з району.

Підозрюваним інкримінують порушення за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Нагадаємо, подружжя правоохоронців з Донеччини судитимуть за колабораціонізм. А нещодавно на Вінниччині затримали доньку колишнього гауляйтера Чорнобаївки. Під час окупації селища вона допомагала окупантам запроваджувати “освітні стандарти” Росії.