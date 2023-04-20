Офіцеру Нацгвардії на Прикарпатті повідомлено про підозру за побиття солдата

Він завдав підлеглому декілька ударів у грудну клітку, штовхнув на стіл і знову вдарив.

Офіцер Національної гвардії отримав підозру за фактом побиття солдата однієї з частин НГУ на Прикарпатті.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Як встановило слідство, 22-річний командир підрозділу завдав підлеглому декілька ударів у грудну клітку, штовхнув на стіл і знову вдарив. Під час розслідування з'ясувалося, що причиною конфлікту стало зауваження солдата щодо вживання військовим ненормативної лексики.

Наразі встановлюють причетність підозрюваного офіцера до інших фактів перевищення влади чи службових повноважень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд розгляне клопотання спецпрокурорів про обрання військовому міри запобіжного заходу у понеділок, 24 квітня.

Нагадаємо, нещодавно Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата. Інцидент трапився у 190-му навчальному центрі ЗСУ в селищі Гуйва Житомирської області.