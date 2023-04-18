Слідчим вдалося встановити й інші факти знущань з боку офіцера.

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє ДБР.

Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця з'явилося на одному з телеграм-каналів.

Працівники ДБР проводять слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Кримінальне провадження відкрито за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Нагадаємо, що 17 березня суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини Віктора Вітусевича, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.