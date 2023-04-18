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ДБР розслідує знущання офіцера над військовим на Івано-Франківщині

Слідчим вдалося встановити й інші факти знущань з боку офіцера.

ДБР розслідує знущання офіцера над військовим на Івано-Франківщині
Фото: ДБР

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині. 

Про це повідомляє ДБР.

Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б'є військовослужбовця з'явилося на одному з телеграм-каналів. 

Працівники ДБР проводять слідчі дії на території військової частини. Опитують свідків та потерпілого. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

Кримінальне провадження відкрито за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

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Нагадаємо, що 17 березня суд відправив під цілодобовий домашній арешт командира взводу однієї з військових частин Житомирщини Віктора Вітусевича, який побив солдата-строковика в навчальному центрі.

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