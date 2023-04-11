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Перед судом постануть «ділки» з Чернівців, які продавали "довідки" про відстрочку від мобілізації

Вартість такої «послуги» становила приблизно $3 тисячі.

Перед судом постануть «ділки» з Чернівців, які продавали "довідки" про відстрочку від мобілізації

Державне бюро розслідувань спрямувало до суду справу правоохоронця та співробітника Чернівецького районного Територіального центру комплектування. Вони за гроші допомагали оформити фальшиві довідки про відстрочку від мобілізації. 

Про це повідомляє ДБР.

Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних «клієнтів», зокрема тих, які найближчим часом хотіли виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку. Вартість такої «послуги» становила приблизно $3 тисячі.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував «клієнтам», до яких приватних лікарів слід звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати «правильні» результати. Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив «по знайомству» не призначати додаткових обстежень.

У жовтні минулого року правоохоронця затримали під час одержання чергової суми, тоді ж йому було повідомлено про підозру.  У березні 2023 року повідомили про підозру і його спільнику – працівнику військкомату. Наразі їх обох звільнено зі служби.

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Нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала ще три схеми ухилення українців від мобілізації - дві у Києві та одну на Закарпатті.

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